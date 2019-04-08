羅尚沛：A股只要繼續向上　港股好難弱

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指終於重上3萬點，歸功於當然是勢不可擋的A股，而A股的忽然轉強，最給力的肯定就是3月份官方PMI戲劇性重上50榮枯線之上。3月的PMI回升是市場預料之中，但大幅上升到50.5確實是有點驚訝，而又有點半信半疑。



姑勿論信或不信，既然我們不能自行制訂一個全國的PMI，就惟有依賴官方數據來做分析。A股已升到3,200點，港股也到了3萬點，目前最關心的是究竟這兩個指數能守不守得住，關鍵之一就是未來的中國經濟數據會不會繼續標青。



過去曾經試過中國經濟數據的矛盾，搞到A股慘被衝高走低，但吸取了多次教訓後，懂得了做戲做全套，有這樣的PMI成績，相信之後的3月份出口和零售銷售等數據會統一口徑，全面支持經濟走出下行壓力之憂。



不過，3月份的經濟數據會不會只是死貓彈，到了4月份無以為繼要打回原形呢？又未必。其一是房地產銷售在4月份可能有少幅反彈，因為資金開始逐步轉向了一二線城市；其二是，就算中美貿易會談去到哪個階段，4月份出口增速還有上升空間。



理論上，4月份的中國經濟成敗，很大程度上取決於市場如何看待五一黃金周的行情。但今年4月經濟看得較為樂觀，並非全是黃金周效應，而是新增的7,000億元人民幣地方債券今年頭兩個月已發行，早於往年4月份才開始發行，對經濟的傳導性相較到位。



另外，六大發電集團近日的日均耗煤量略好於去年同期，顯示未見中美貿易會談曙光，廠家已開始積極加大生產。



同時，A股絕招層出不窮，中證監終於允許社保基金、商業銀行、保險基金、國有化公司、QFII和RQFII參與A股的期貨市場，這無疑是A股國際化的其中一步。這對外資而言，有期指做對沖總好過在香港沽A股ETF，也不用等港交所(00388)推MSCI指數期貨才能沽空對沖。



內地股民懶理外資有期指工具會不會立即把A股舞高弄低，反為亢奮於外資如果持續接入，A股將會被炒到癲。爆上3,200點之後，現在內地股評最保守的預測是3,200點整固一段短時間，4月衝3,400點，5月登4,000點。



在這種氛圍之下，恒指站穩3萬點並跟隨A股步伐一路上試30,800至31,000點，並不是過分樂觀的預測。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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