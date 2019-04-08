周樂樂：利好政策兌現　牛市啟動

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，受利好政策落實刺激，上周A股反覆上揚。一周累計，滬深300指數漲8.95%、滬綜指升8.4%、深成指漲9.11%、中小板綜指升8.51%、創業板綜指漲8.57%。



28個申萬一級行業全線上漲。其中，最強五大行業指數是非銀金融、國防軍工、化工、交通運輸、採掘；最弱五大行業是通訊、公用事業、紡織服裝、醫藥生物、電氣設備、食品飲料。



從數據來看，市場全面轉強，周期性行業相對強於非周期性行業，主要經濟復甦與企業業績確定性高有關。



市場消息方面，市場炒作邏輯主要是利好政策逐步落實兌現。為了應對經濟衰退與金融風險，中國政府推行逆周期調控措施，推行財政擴張與貨幣擴張，執行減稅減費、推出科創板與債券發行增加直接融資比例。這些政策預期近期進入落實兌現期，政策意圖愈來愈明顯。



繼降準傳言之後，市場傳出再融資政策鬆綁、股指期貨發出開放信號、外資券商成立凸顯中國金融開放步伐亦加快、國務院常務會議釋放3,000億元人民幣企業減費紅利、國務院辦公廳宣布降低社保費率、科創板企業數量繼續增加、商務部表示採取措施提振汽車消費等，一樁樁利好消息驅動一波波上漲行情。



同時，國外投行與內地各大券商研究所紛紛發布A股上漲預期或牛市開始的言論，提振市場氣氛。市場賺錢效應擴散，由原來科技股與食品股，擴散到非銀金融、化工、軍工等，吸引投資者加速入場。數據顯示，近三個月北上資金淨流入近1,300億元人民幣，兩融資金增加約1,888億元人民幣。



此外，3月份深市新增開戶數環比增長109.1%至299萬，3月深市月交易戶數從1月份增加1,000萬戶至2,632萬戶，3月份深市成交額突破了10萬億元人民幣，創下2016年以來的新高，深成指創下13周連陽的歷史紀錄，這些資料給市場非常正面的刺激作用。



綜合來看，基於國家政策意圖、市場情緒、資金流入及技術走勢等，預計A股震盪向好，A股六大主要指數出現突破，第二波上攻迹象明顯，牛市不輕易言頂。



行業上，3月份領先指標PMI數據顯示經濟改善，預計周期行業出現估值修復行情。資源股、汽車股、地產、金融等仍處於低估值的水平，尤其是汽車行業存在預期差。從成長邏輯來看，科技股、醫藥股與消費股是未來中國經濟的比重逐步上升，行業的成長性比較確定，而需要選擇業績確定性較高的優質標的。



另外，根據歐美金融產品的演變，為了推出適合機構與居民配置的金融產品，金融供給側改革後，主要指數基金規模持續高增長，回報追蹤其中長線跑贏絕大多數的主動型基金。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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