陳政深：聯塑估值便宜　值博率高

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股持續上揚，上周曾一度突破30,000點，惟未能企穩，上周四指數曾一度下挫至29,765點的水平，但低位即見買盤，可見港股往上的動力仍然較高。



恒指自3月份下旬的低位計，已累計上升了千多點，14天RSI亦顯示指數進入超買區域。還幸在形態上，恒指已突破先前頂部，令原應出現的頭肩頂未能成立。在宏觀面上，市場對央行寬鬆取態的預期持續，堅信由於經濟數據仍然參差，各國政府以至央行，都未會令財政政策受貨幣政策正常化，這些因素都持續利好大市。



從值博率角度考慮，現價追入與大市相關性太高的股份，未必有太強勝算，投資者可從剛過去的業績期尋找啟示。



選股策略方面，筆者仍維持揀選估值相對落後的中型大市相關較低股份之看法，中國聯塑(02128)早前公布業績後股價抽高，集團去年收入增加16.6%，至237億元人民幣；當中核心塑料管道系統業務之收入，按年增長近18%，至213億元人民幣。



聯塑在期內承受中國經濟增長放緩，以及成本增加的壓力，令其幾個營運指標，包括純利率、應收帳日數等都略為轉差；然而在集團持續提升生產自動化以及擴展產能等因素驅動下，令其毛利增加17%，反映其在應對經濟逆境上表現不俗。



最重要的是，聯塑在估值上可說相當便宜，現價市盈率僅5.5倍，息率達5.7厘，在目前市況下有相當防守性。投資者可考慮現價吸納，止蝕訂於4.8元，初步目標7元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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