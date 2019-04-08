鑫濤：美國經濟或「外強中乾」

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，美股在剛結束之第1季表現異常強勁，例如標指上升逾13%，為2009年第3季度以來最佳；道指上升逾11%，為2013年第1季度以來最佳；至於納指更勁，升幅接近17%，為2012年第1季度以來最佳，而且納指在過去15周內，竟然有14周也是上升。



納指期貨上周所做的7,616點高位，與去年8月的7,697點高位相差只有大約1%；至於納指成分股當中，竟然有14家公司自去年聖誕假期前夕的低位絕地反撲超越50%，即使如Facebook及蘋果公司這些大家熟悉的股份，亦可以自低位暴升逾40%。不問而知，首季大量做淡美股的投資者的損失不菲。



美股第1季的異常走勢，可以說是在一片看淡聲中對淡友的一次「真正」大屠殺！背後屠殺這些淡友的真正劊子手，便是狂人總統特朗普了。因為他不斷出口術去阻止聯儲局繼續加息，終於可以修成正果，成功迫使聯儲局改變對息口的鷹派態度。



目前，市場上絕大部分投資者也相信美國的加息周期經已結束了，再加上預期中美貿易談判即將達成有利美國的協議，令市場的其中一個重要不明朗因素驟然下降，這亦加速了近期美股的升勢。



上周已踏入第2季，美股的強勢仍未見停下來，上周五美股的升勢主要受惠於美國最新公布的就業數據表現不俗，而且最重要的還是報告中顯示平均時薪的升幅較市場預期差，美國暫時沒有通脹壓力，所以市場相信聯儲局有條件不加息，故刺激上周五美股繼續做好。



儘管就業數據表現不俗，但特朗普卻繼續對聯儲局指手畫腳，他在白宮被記者問到最新就業數據時，竟然要求聯儲局減息及立即停止縮表，並重推量化寬鬆措施(QE)。



表面看，美股後市的走勢應該會因此繼續向好。不過，經濟學上有一個定律叫做報酬遞減定律，若應用到美國已經推出多輪的QE措施上，可以肯定目前美國要再推QE去刺激經濟，將會令到其效用顯著遞減，對股市的刺激作用亦會造成物極必反效果。



故此，特朗普這個時候突然提出量寬，其實潛台詞是他正暴露了美國經濟在可見的將來可能真的有陷入衰退危機。所以筆者把上周五特朗普再度出口術刺激股市的所謂利好言論，已視作重要的利淡信號看待。



本周早段美股的升勢一旦無以為繼，大家要提防將有大量獲利盤湧現及會把美股顯著推低，甚至令美股短期內出現逆轉性回落，屆時納指期貨將無可避免地呈現不利後市的雙頂形態，並引領美股走向另一個好友不願看見的極端。



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