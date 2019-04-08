【市前重點睇】美匯高企97.3　布油升穿70關

●美匯指數高企97.3，離岸人民幣(CNH)守6.71，港匯再觸及7.85，圓匯企111.6，歐元1.121徘徊，英鎊跌至1.303。金價曾企1,294美元。布油升穿70關，最新企70.6美元水平，紐油高企63.4美元。道指期貨窄幅上落。



●第9輪中美經貿高級別磋商結束。白宮首席經濟顧問庫德洛表示，中美「愈來愈接近」達成貿易協議，本周將通過「大量電話會議」繼續談判。中國副總理劉鶴表示協議文本達成新共識。

-習近平呼籲及早完成談判，特朗普預計有望在未來4到6周宣布協議。

-內地官媒評論指，磋商已到關鍵攻堅時，「剩下的問題個個都是硬骨頭」。



●道指上周五(5日)收報26,424點，升40點或0.15%；標指收報2,892點，升13點或0.46%，錄得連續7日升勢；納指收報7,938點，升46點或0.59%。 https://bit.ly/2VsKmi9



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報30,187點，較港收市升251點或0.83%。



●美國10年期國債孳息率上周五跌1.98點子，報2.4954厘。



●特朗普繼續施壓聯儲局降息並重啟量化寬鬆。庫德洛表示，兩位聯儲局理事候選人Moore和Cain的提名如果得到確認，將在聯儲局代表特朗普的觀點，即經濟增長本質上是不會引發通脹。



●美國3月份新增非農就業人數達到19.6萬，高於預期，2月份數據也獲上修。



●紐約期油上周五收報每桶63.08美元，升0.98美元或1.58%，創5個月高位；布蘭特期油收報每桶70.34美元，升0.94美元或1.35%，創去年11月12日以來高位。



●紐約6月期金上周五收報每安士1,295.6美元，升0.1%。



●英國富時100指數上周五收報7,446點，升44點或0.61%；法國CAC指數收報5,476點，升12點或0.23%；德國DAX指數收報12,009點，升21點或0.18%。



●英國脫歐僵局無化解迹象，反對黨工黨表示首相文翠珊沒有作誠意改變。文翠珊尋求將脫歐日期推遲至6月30日。



-傳歐洲理事會主席圖斯克支持將脫歐延期1年，其中包含退出條款。



●馬爾帕斯獲委任為世界銀行行長。



●三星電子第1季營業利潤下降60%至約6.2萬億韓圜，創4年最大降幅，主要由於受晶片價格下滑影響。



●申覆核逃犯條例前，大劉辭多家公司董事職。 https://bit.ly/2uP0oat



●中國3月外儲增加85.8億美元，至3.0988萬億美元，為連續第5個月上升；繼續增持黃金36萬安士，至6,062萬安士，為連續第4個月上升。



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