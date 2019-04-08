【股民熱話】恒指三萬點　是終點還是新起點？

港股上周四(4日)一度升穿30,000點關，高位做30,050點，惟好快就掉頭回落，顯見升抵這心理關口，部分人在長周末前選擇獲利離場。股民心裏不禁疑問，到底恒指升抵30,000點關，是本輪升浪的終點，抑或是進入新一輪衝頂升浪的起點？



老實講，從技術走勢上而言，恒指升至心理關口位，短線有獲利回吐係好正常，故暫時難以評估是否經已見浪頂。不過，從其他方面看，也不乏支持短線見頂說法的理由。



首先，見到陸續有企業在市場進行發債、配股、供股等融資活動，如騰訊控股(00700)及碧桂園(02007)發債、金風科技(02208)供股、特步國際(01368)、萬科企業(02202)、李寧(02331)配股等。呢啲舉動，都係企業趁市況良好把握集資時機的表現，難講接貨的是接火棒還是真的有利可圖，但至少顯示，在企業眼中，現水平已屆趁高做「伸手黨」的時候。



其次是，大部分藍籌股均已起步，就連如大笨象滙豐控股(00005)上周都開始有動靜，不少藍籌股更創出52周新高或歷史新高，可宏觀基本面只有轉差未見改善，也許港股估值已升至一個不再便宜的水平。



第三，技術上，恒指由去年首季高位33,484點，回落至去年10月24,540點，跌幅黃金比率0.618計的反彈阻力在30,067點，與上周恒指高位已相距不遠。作為參考，短線會出現兩個情況，若能確認突破30,067點，後市會繼續向上回補去年6月的下跌裂口位30,012至30,259點；若然未能突破30,067點，則後市回吐支持分別在跌幅黃金比率0.5及0.382，即29,012點及27,957點。



當然，如今在中美兩國均傾向以財政政策及貨幣政策手段刺激經濟的情況，低息環境持續，將有利資產價格表現，這正是當前無論大戶小戶，都擔心手上無貨，多過驚高位接貨的主要原因。此外，參照美國進行大型減稅措施後，美股迭創新高的經驗，如今正在實施大型減稅降費的中國，其股市亦正在重演美股的大升浪，中資股佔比高的港股，照計也是想窮都難！



綜合以上原因，筆者暫不建議大家沽貨清倉離場，但可以因應指數已進入一個新階段，調整一吓組合，沽出部分極度超賣的個股鎖定利潤，增持一點現金，再將部分轉投有潛力接力起步的個股再試水溫，皆因若然後市真係有得去，會陸續有個股追落後。至於指數，由於短線以調整論之，故淡倉部署亦只能小注走極短線，並未到瞓身做淡的時候。



東方產經專欄作者司慕渢



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