俄鋁(00486)公布，穆迪已將公司的企業家族評級(CFR)指定為「Ba3」級別，而違約機率評級(PDR)則為「Ba3-PD」。



同時，穆迪亦給予公司之全資附屬Rusal Capital D.A.C.所發行優先無擔保票據「B1 (LGD 5)」評級。有關前景穩定。



評級乃於公司恢復與穆迪之間的關係後進行，有關恢復與穆迪之間的關係乃於公司及其最大股東En+ Group Plc自特別指定國民及被禁止人士名單(SDN名單)中剔除後變得可能。



公司被列入SDN名單後，穆迪於2018年4月11日撤回對公司以及Rusal Capital D.A.C.發行的票據的所有評級。在有關撤回評級前，公司的企業家族評級(CFR)為「Ba3」級別，而違約機率評級(PDR)則為「Ba3-PD」。Rusal Capital D.A.C.所發行優先無擔保票據屬「B1」評級。



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