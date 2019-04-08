亞洲股市：日股穩升　現代汽車上漲

美股上周五收升，標指7連漲；亞洲主要股市普遍上揚，日本日經225指數早段升36點或0.17%，報21,844點。



日本央行行長黑田東彥稱，日本經濟溫和擴張，消費通脹在0.5%至1%區間波動，金融體系保持穩定；且將在很長一段時間內維持極低的利率水平。



板塊方面，能源股升逾1%，公用事業股升0.7%。個股中，關西電力、日本水產及資生堂全線升超過1%，日產汽車則跌0.3%。



從事眼鏡及相關產品批發與零售的Jins漲2%。公司3月同店銷售按年增5.5%。



主要從事房地產及投資等業務的Tosei股價挫4%。公司首季營業利潤按年下降28%。



東京製鐵跌1.8%。公司遭高盛將降級由「中性」降至「沽售」。



南韓首爾綜合指數微升1點或0.05%，報2,210點。大韓航空漲逾4%，三星電子升0.2%，而樂天化學及POLUS生物製藥股跌1%至2%。



現代汽車升0.8%。公司否認與騰訊就共同開發無人駕駛汽車軟件簽訂初步協議，雙方合作集中於信息娛樂系統。



澳洲悉尼普通股指數升30點或0.49%，報6,301點。板塊方面，醫療保健股升1%，能源股升0.7%，地產股升0.2%。個股中，Grange Resources及Capitol健康揚升3%至4%。

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