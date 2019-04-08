A股快報︰市場料降準將至　信用風險趨降

國務院印發《關於促進中小企業健康發展的指導意見》旨在紓解中小企業困難。中信證券明明債券研究團隊點評稱，破解中小企業融資難題仍需寬貨幣支持，結構性貨幣政策是落腳點。



團隊預計，4月份定向降準置換中期借貸便利(MLF)仍然存在較大概率，此外還將新作定向中期借貸便利(TMLF)以彌補流動性缺口，定向支持小微、民營企業融資。在持續加大政策力度下，寬信用已漸行漸近，金融數據和經濟數據先後出現企穩迹象，宏觀和微觀角度也都在印證信用風險趨緩。2019年的信用風險將明顯下降。



報告又指，A股低於平倉線的市值目前為1,665億元人民幣，較年初下降逾1,300億元人民幣，若股值繼續上漲，則整體上強平風險將進一步緩解。



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