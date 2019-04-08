【空軍透視】汽車股沽空轉趨活躍

內地日前啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查，冀推動消費平穩增加，而內媒引述商務部指將多措並舉推動提振汽車消費。沉寂已久的中資汽車股終見起色，其中長城汽車(02333)已連升7個交易日，吉利汽車(00175)亦逼近250日線阻力。不過，股價升勢背後，似乎亦吸引「空軍」目光。



資料顯示，長汽之沽空金額由上周一的3,190萬元，逐步增至周二、周三的9,960萬元及1.09億元，周四進一步升至2.2億元，為3月以來最多，沽空比率達47.1%。至於吉汽沽空金額亦按日增1.2倍至周四的3.34億元，沽空比率升至18.8%。



事實上，汽車股為去年中美貿易戰中跌得最傷的板塊之一，加上內地確認今年新能源汽車補貼將大幅下降，令板塊表現蒙上陰影。雖然內地正有意鼓勵汽車消費，但成效有待觀察，難怪淡友趁股價反彈累積淡倉。不過，長汽及吉汽走勢已分別逼近前高位，若能進一步突破，股價有望展開新升浪，不妨伺機而動。

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