A股快報：三大指數報升　貴州茅台挾上900元

內地股市上升，滬綜指高開24點或0.76%，報3,271點；深成指高開94點或0.91%，至10,510點；創業板指數高開10點或0.6%，報1,787點。



板塊方面，船舶製造股抽升近5%，釀酒股漲2.9%，石油股升1%，金融股升0.7%，地產股穩升。



貴州茅台高開4%，股價升上900元人民幣(下同)大關。公司首季業績勝預期，季內實現營業總收入按年增20%；實現歸屬於上市公司股東淨利潤按年升30%左右。



摩根士丹利將其目標價由890元，上調11%至990元；大和亦將其目標價由735元，上調至941元。早前高盛預料未來12個月其將達1,000元大關，給予1,016元目標價。



聯化科技跌停板，江蘇吳中挫8%。鹽城決定徹底關閉響水化工園區。



華大基因低開3%。公司回應網絡傳聞，並稱公司不存在虛增收入或利潤的情形。



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