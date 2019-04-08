港股格局：雷賢達料恒指會反覆向好

港股再創今年高位，周一更升248點，高見30,185點，有「基金教父」之稱的雷賢達預料，港股年內會反覆做好，但仍有投資風險。



他解釋，港股主要受美國債息下跌所推升，債券與股票的息差，非常影響股市表現。最近美國聯儲局暫停加息，美國十年期債息回落，由去年10月逾3.25厘減至目前逾2.48厘，令更多投資者追逐股市，刺激股市向上。



他喜見中美貿易談判有談和跡象。他續說，中美貿易談判發展仍是市場不明朗因素，影響投資者信心及公司投資需求。但他預測，今年至2020年年頭，美國經濟會放緩，但不見會衰退。



觀察不少投資者對當前市況感迷茫，他有幾個忠告，建議50歲以上的投資者可待每日成交額低於一千億元時，低撈盈富基金(02800)等指數ETF(交易所買賣基金)。但若現在入市的，就要有心理準備，明白賺幅比早著先機者少，且短線或要承受大幅波動，甚至虧損的風險。



選股方面，他建議買入公用股，長揸賺息更和味，且穩定性高。他不建議行外人士買入手機設備股及製造業股，因為其屬於周期性股份，難準確預測銷量，另其股本回報率(ROE)普遍較低。



另外，近期香港樓市再轉旺，他指，目前樓市沒有大跌原因，但樓市總有升跌周期，多年來的升浪終需調整，只是未知何時而已。



他說，如果有置業需要，且供得起的投資者可以考慮買入。他重申，置業要量力而為，雖然有信心年青人的薪酬可以在畢業後數年倍升，但仍要確保自己有工做。他坦言，從事房地產及金融業人士，工作不穩定性大。



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