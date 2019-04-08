【即市分析】騰訊控股可重上400元嗎？

騰訊控股(00700)上周股價反覆向上，上周四(4日)曾試叩380元大關未果，但已創下近10個月以來新高。若以去年10月低位計251.4元計，累計升幅足足有五成。到底低位持貨的話，呢一刻應該沽貨埋單計數，抑或繼續坐；冇貨的是否可以趨勢追入，博佢踢上400元大關呢？



先看看近期支持騰訊股價做好有三大利好因素。首先，港股勢如破竹，不少藍籌股股價破頂，重磅的騰訊受大市利好氣氛帶動，估值亦水漲船高。



其次是，內地恢復口網遊審批屬重要里程碑，去年圍繞騰訊的重大不明朗因素正在逐步消除，有利其網遊及廣告業務引擎重現增長動力。



技術上，騰訊股價自去年末季低位回升以來，一直沿50日線反覆向上，繼3月股價重上250日線之後，4月初更出現終極黃金交叉利好訊號(即50日線升穿250日線)，走勢向好。



如是者，到底騰訊今浪能否挑戰400元大關，答案是有機會的。皆因內地股市氣氛持續向好，次季科網股將會推出，騰訊作為中國科網業的龍頭巨企，相信會做個良好示範，營造有利環境靜候科創板的推出。還有一點須注意，乃其單一最大股東的南非基金擬將包括騰訊的互聯網資產包裝並分拆上市，相信此前騰訊估值都會企穩。



此外，隨着政策不明朗因素消除，以及公司着手內部重組提高競爭力，最近更透過發債籌集資金，增加手上銀彈有利日後繼續進行併購活動，盈利前景並不悲觀。策略上，短線回吐若守穩362元樓上，可以趁機小注吸納，季內目標挑戰400元大關。



東方產經專欄作者股博士



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