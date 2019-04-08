畢馬威改革英國業務　擬組獨立審計公司避免強制分拆

外媒報道，全球四大會計師行之一畢馬威計劃對其英國業務進行全面改革，組建一家獨立的審計公司，將審計業務與諮詢業務分開，從而避免被強制分拆。如有關計劃得以實行，目前畢馬威審計業務200名合夥人和約5,000名員工，或將轉至一個獨立實體或公司的子公司中。



畢馬威去年捲入連串嚴重醜聞，其中，公司在英國建築巨企Carillion最後一份財年報告中指其「至少還可生存3年」，惟Carillion於業績出爐後僅3個月即宣布破產倒閉。



英國議會商業委員會上周敦促英國競爭和市場管理局(CMA)，強制四大會計師事務行分拆審計和諮詢業務，以提高會計標準和透明度。CMA未來幾周料公布有關最終建議後，英國政府預計將提出立法，以實施此次審計重組。



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