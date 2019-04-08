高盛新掌門推進重組　合併新興市場與外匯部門

高盛集團新掌門所羅門(David Solomon)繼續推進對交易集團的結構調整。根據內部備忘錄，高盛將新興市場和G10外匯交易部門合併為一個集團。兩部門各自的領導Ram Sundaram和Kayhan Mirza將擔任合併後部門的聯席主管。



這項調整將提高分別負責EMEA(歐洲、中東及非洲)、美洲和亞太區的合夥人Kunal Shah、Carlos Fernandez-Aller和James Ellery的控制權。Rajesh Venkataramani將主管高盛全球外匯期權部門。



備忘錄稱，這是為迎合客戶「不斷變化的需求」，並改善高盛的風險管理和節省成本。



所羅門去年9月開始推進集團重組行動，體現了投行業務和消費金融新領域的未來戰略地位。改組後，高盛的 CEO、COO 和 CFO都擁有資深投行背景，一改前任CEO貝蘭克費恩側重的交易部門。



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