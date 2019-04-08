發改委加快推動城鄉融合　健全投融資機制

中國發改委公布2019年新型城鎮化建設重點任務，計劃加快推動城鄉融合，實現常住人口和戶籍人口城鎮化率均提高1個百分點以上。



當中包括積極推動已在城鎮就業的農業轉移人口落戶。繼續加大戶籍制度改革力度，在此前城區常住人口100萬以下的中小城市和小城鎮已陸續取消落戶限制的基礎上，城區常住人口100萬至300萬的Ⅱ型大城市要全面取消落戶限制；城區常住人口300萬至500萬的Ⅰ型大城市要全面放開放寬落戶條件，並全面取消重點群體落戶限制。



至於超大特大城市要調整完善積分落戶政策，大幅增加落戶規模、精簡積分項目，確保社保繳納年限和居住年限分數佔主要比例。



另計劃健全城市投融資機制。平衡好防風險與穩增長關係，在有效防範地方政府債務風險前提下，推動有效投資穩定增長。統籌安排財政資金投入、政府投資、地方政府債券發行，加大對符合規劃和產業政策的城市補短板項目的支持力度。



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