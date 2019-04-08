港股格局︰李偉傑提醒牛證重貨區在30299

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股牛證重貨區在30,299點，料大市有望挑戰去年6月15日30259點，但建議先應在30,200點至30,300點慢慢食胡，待大市回調至29,000點再上車。



內地股市近期火熱式向上，但估計升至3,300點至3,400點的救市重貨區後，將現獲利拋售壓力。



香港地產股方面，近期反覆走強，低息環境持續將對樓市銷情有利，睇好恒基地產(00012)，因防守性強、派息同樣吸引兼送紅股。



內房陸續公布銷售數據，中海(00688)首3個月累計合約銷售按年增加20.8%；單計3月份，合約銷售按年增加25.2%；雅居樂(03383)3月預售亦按年增33%。較睇好中海(00688)，不妨在29.2元(20天線)附近上車。



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