【即市分析】「三桶油」要點部署？

東方產經專欄作者帥哥：港股上周五假期，不過市場今日(周一)熱炒美國總統特朗普近日出口術要求減息，在美股帶動下，環球投資氣氛進一步轉熱。



美國減息機會上升，美元中線走勢難以樂觀，商品市場隨時有機會突圍。早前一眾金屬股如中國鋁業(02600)、馬鞍山鋼鐵(00323)及鞍鋼(00347)上升動力轉強，而油價繼早前市場擔心石油供應不足而開始發力後，近幾日愈升愈有，紐約期油即市見63.46美元，睇落仲有得去，並帶動在港上市的「三桶油」抽上，值得先行部署。



走勢上，三桶油中以中國海洋石油(00883)上升動力最強，即市升1.8%報14.66元，現價企穩多條主要平均線上，MACD牛叉持續，走勢利好，不妨順勢跟進，短期目標前高位15.78元阻力，中線上望17.6元，止蝕位14.4元。



相對地，中國石油(00857)及中國石油化工(00386)兩者走勢較弱，尤其是後者，該股股價自3月初高見6.93元後就反覆回落，MACD熊叉持續，9日RSI為43未進入超賣區，值博率似乎最低；至於前者近幾個月主要在5至5.5元水平上落，未見太大變化，只適合短炒上落。

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