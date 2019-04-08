【即市分析】港交所有力挑戰300元關

東方產經專欄作家Handsome哥：市場對中美貿易糾紛短期內可達成協議持樂觀態度，中港股市齊齊抽高，恒指重上三萬樓上。多隻重磅股發力撐市，其中受惠市場氣氛回暖的香港交易所(00388)即市升穿上次高位阻力282元，創出283.2元的52周新高，現仍升0.9%報282.6元。



集團去年度業績表現對辦，市場亦看好其將於年內推MSCI中國A股指數期貨，多間大行發表報告唱好，加上近期大市成交轉旺，均有利港交所表現，股價再上應冇難度。



該股今年1月初由220元水平展開升浪，近日反覆企穩於280元水平樓上，100日線已升穿250日線現黃金交叉，14日RSI動力有餘未盡，短線整固後料有力挑戰300元關口。看好其後市走勢，可考慮港交瑞信購(29196)，行使價300元，實際槓桿7倍，今年9月到期。

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