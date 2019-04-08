挑戰全球央行！富達料通脹風險或將再現

外電報道，在經濟增長放緩憂慮引發全球瘋狂買債之際，富達國際基金經理George Efstathopoulos在新加坡接受採訪時警告通脹風險。



Efstathopoulos掌管一隻過去1年業績超出98%同行的多資產基金。他認為，市場對於全球經濟增長前景過於悲觀，同時投資者對於通脹前景又過於樂觀。實際上，到今年下半年，通脹可能就會浮現，從而促使全球主要央行重新考慮當前的鴿派立場。



他指出，市場對於「鴿派」論調有點興奮過頭，而且已經開始憧憬減息。然而，美國經濟增長依然符合、甚至超出趨勢，理論上這可以為聯儲局繼續推進政策正常化提供支持，「我依然認為下一步是加息而非降息。」



Efstathopoulos並預計10年期美國國債孳息率年內最高可能觸及3%水平，尤其是諸如歐亞採購經理指數和工業產值等關鍵經濟指標繼續向好的話。



隨着全球經濟增長降溫憂慮使投資者紛紛尋求將主權債券當作庇護所，令全球債價上揚；澳洲和新西蘭國債孳息率在3月份創出新低，與此同時，美國國債關鍵孳息率曲線也呈現了暗示衰退的「倒掛」。





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