標準普爾：內地樓市3月見復甦迹象

標準普爾企業評級部董事Matthew Chow表示，今年首兩個月內地住房銷售增長由去年同期的約15%，減慢至4.5%。龍頭企業更按年倒退4.1%，主要由於碧桂園(02007)及中國恒大(03333)等企業，仍然很大程度上受三線以下城市銷售所影響，以及市況不穩導致房企減少推盤所致。



然而，上月已開始見到銷售回暖迹象，對行業整體表現不太擔心。首兩個月內地房地產投資額仍錄得雙位數增長，按年升近12%。期內房屋新開工情況表現也不錯，因此預期未來政策不會有太大放鬆的可能性。至於會否再次收緊調控，他認為樓市剛呈現回暖勢頭，現時判斷言之尚早，預期當局或會在觀察數月才作出政策調整。



他又指，在上一個下行周期，即約2014至2015年時，房企在市場銷售轉跌一成才開始減慢投資，而今次企業反應明顯較快，面對去年流動性緊絀，全年買地投資已減少近32%，投資佔年度銷售額比例僅23%，為6年來最低。



加上一、二線城市自用剛需強勁，全國庫存未出現大型結構性危險，三線以下城市庫存調節期由上次的25個月縮減至約10個月。因此標普預期，今個下行周期將較溫和，預測今年度全國房地產銷售量將按年下跌3%至8%；售價降約5%，整體銷售額跌8%至12%。



惟標普企業評級部聯席董事Wes Lao提醒，內房企業去年收入增長僅達25%，遠低於期內合約銷售增長46%，主要由於去年流動性緊張，促使發展商減低開發投資，放慢建築周期令入帳或較預期慢。他又指，房企少數股東權益佔比按年提升6個百分點至27%，期內合約銷售數據或未能反映出真實收入情況。



標普數據表示，年初至今其所評級的內房商已發行超過242億美元境外債券，按年增加32%，預料至2021年境外債券到期量達到高峰，至400億美元，相信今年再融資市場將非常熱鬧。



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