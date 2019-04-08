人民幣Hibor：隔夜息跌穿2厘　CNH企6.72

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息再跌穿2厘，續回至1.96厘；1、2星期及1、2個月拆息由2.33至2.94厘，3、6及12個月拆息則介乎3.13至3.53厘。



8/4/2019

隔夜 1.96267厘

1星期 2.33350厘

2星期 2.59333厘

1個月 2.80700厘

2個月 2.94967厘

3個月 3.13667厘

6個月 3.25383厘

12個月 3.53967厘



4/4/2019

隔夜 2.16400厘

1星期 2.45717厘

2星期 2.64000厘

1個月 2.83700厘

2個月 2.97517厘

3個月 3.09633厘

6個月 3.24500厘

12個月 3.50033厘



人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7082，回落至6.7239，最新報6.7232；在岸人民幣(CNY)亦由6.7114，跌至6.7224，最新報6.7181。

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