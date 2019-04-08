人民幣Hibor：隔夜息跌穿2厘 CNH企6.72
2019年04月08日 11:54
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息再跌穿2厘，續回至1.96厘；1、2星期及1、2個月拆息由2.33至2.94厘，3、6及12個月拆息則介乎3.13至3.53厘。
8/4/2019
隔夜 1.96267厘
1星期 2.33350厘
2星期 2.59333厘
1個月 2.80700厘
2個月 2.94967厘
3個月 3.13667厘
6個月 3.25383厘
12個月 3.53967厘
4/4/2019
隔夜 2.16400厘
1星期 2.45717厘
2星期 2.64000厘
1個月 2.83700厘
2個月 2.97517厘
3個月 3.09633厘
6個月 3.24500厘
12個月 3.50033厘
人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7082，回落至6.7239，最新報6.7232；在岸人民幣(CNY)亦由6.7114，跌至6.7224，最新報6.7181。
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