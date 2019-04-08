【瑞通推介】港交所曾見52周高位　部分好倉獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國3月份非農業職位增長高於預期，道指上周五(5日)收報26,424點，升40點，全周計累升1.9%。



恒指上周四(4日)未能企穩30,000點，周一(8日)早段再度重上此水平，曾升逾200點，續創逾9個月高，14日RSI維持在70以上的超買水平。其好倉(牛證及認購權證)上周四淨流入逾3,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,800萬元，反映投資者在港股7連升之後見輕微回吐，趁機買入好倉博大市升浪未完。



香港交易所公布今年3月日均成交額為1,106億元，按月增加5%，惟與去年同期相比下跌16%。新股市場方面，上月首次公開招股集資額93億元，按年升35%。受大市轉強帶動，該股由1個月低位263.2元起步，連升4日至281元，累積升近6.8%。即使上周四跟隨大市下跌，收市仍能收復280元，僅微跌0.3%，成交亦有所縮減，技術走勢仍佳。周一早段股份重拾升勢，創下52周高位283.2元，下一阻力位參考290元心理關口，上周四即市低位277元可作為短線支持。上周四有逾1,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾80萬元淨流入，周一早段即市有部分持好倉的投資者選擇獲利。



內地股市繼續攀升，內險股同樣獲追捧。相對於平保、新華保險等同業已創逾1年高，中國人壽現與3月創的52周高位23.35元暫仍相距逾5%，但股份最近連升5個交易日後，已處主要平均線上，累升幅度亦達7.6%，周一早段該股繼續靠穩，於22元附近，留意向上突破的機會，支持參考20天線(約21.2元)。上周四分別有49萬元和20萬元資金淨流入其好倉和淡倉。



有券商報告指，5G正以緩慢的速度發展，倘5G資本開支高昂，將對行業帶來下行風險，但調升中國聯通的目標價。另有報道指，「2019年中國聯通合作夥伴大會」預計今月23日在上海召開，市場料公司有可能在本屆大會上發布新的5G戰略。該股近日沿20天線爭持，至上周四突抽升3.2%，一舉收復10天和20天線，周一早段好淡爭持，升抵10.5元後倒跌逾4%，考驗10元關之支持。上周四約40萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有37萬元淨流入。



舜宇光學上周四曾升抵100元，收升1.4%，周一早段繼續向好，高位升至近104.8元之1個月高位，技術上正挑戰250天線(105元)，其後維持近3%升幅，暫時連續7日向上。集團快將公布上月出貨量數據，或令股價波動性增加。另外，近日有券商預期今年內地智能手機銷售量或按年下跌9%。上周四分別有158萬和3萬元資金淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

港交所貼價、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿7.1倍。輕微價外、中短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿7.8倍。



國壽輕微價外、中短期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿7.3倍。貼價、中短期沽證(28820)，行使價21.88元，2019年10月到期，實際槓桿4.7倍。



聯通輕微價外、中短期購證(25352)，行使價11.38元，2019年8月到期，實際槓桿9倍。



舜宇光學輕微價外、中短期購證(27605)，行使價108.8元，2019年9月到期，實際槓桿3.8倍。



騰訊貼價、短期購證(26138)，行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿12.2倍。輕微價外、短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿11.9倍。



中移輕微價外、中年期購證(29480)，行使價83.88元，2019年11月到期，實際槓桿8.6倍。貼價、中短期沽證(24568)，行使價76.8元，2019年8月到期，實際槓桿9.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(67654)，收回價28,710點，槓桿比率22.5倍。熊證(65509)，收回價30,590點，槓桿比率37.6倍。



舜宇光學牛證(67465)，收回價88.1元，槓桿比率4.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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