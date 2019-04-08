【午市重點睇】布油70.7美元反覆　金價再衝1300

●美匯指數回落至97.2水平，港匯企7.849，離岸人民幣(CNH)跌至6.72，圓匯升至111.3，歐元升上1.122，英鎊上探1.307。金價早間自1,291美元上漲至1,296美元。布油於70.7美元反覆，紐油徘徊63.4美元。道指期貨偏軟。



●恒生指數早段曾升逾200點，半日升87點或0.29%，報30,023點，主板成交656億港元。國企指數升68點或0.59%，報11,761點。舜宇收103.9元，升4.2%。 https://bit.ly/2U2qwbV

-金界再挫13%，瑞銀指Naga3開支巨大。

-中聯重科曾漲1成。



●【即市分析】

-港交所有力挑戰300元關。 https://bit.ly/2I3PVkf

-「三桶油」要點部署？ https://bit.ly/2WSwaiF

-騰訊控股可重上400元嗎？ https://bit.ly/2G5UcBs

-創科打破染藍魔咒？ https://bit.ly/2v0tO5L

-港股大漲小回，資金追貨目標係… https://bit.ly/2VqnZdm



●港股格局︰李偉傑提醒牛證重貨區在30,299點。 https://bit.ly/2UyIPKk



●A股快報：三大指數倒跌收，地產股跌1%。 https://bit.ly/2KhkiWl



●亞洲股市：日股中段倒跌0.08%，金融股回吐。 https://bit.ly/2OSs3k7



●日本央行行長黑田東彥表示，全球經濟增長減速使日本的出口和生產受到影響。



●挑戰全球央行！富達料通脹風險或將再現。 https://bit.ly/2Ulhn3k



●德銀指美國就業數據像「波動殺手」，維持美匯將突破97.7。



●高盛新掌門推進重組，合併新興市場與外匯部門。



●美國不再要求德國禁用華為部件。



●德銀稱美國業務不是合併談判一部分。



●畢馬威改革英國業務，擬組獨立審計公司避免強制分拆。



●中國發改委加快推動城鄉融合，健全投融資機制。



●人行第13個交易日暫停逆回購操作。

-人民幣兌每美元中間價為6.7201，較上日開市價回吐146點子。

-人民幣Shibor︰隔夜息升至1.42厘。



●港元拆息︰1個月期升至1.72厘。



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其他精彩新聞：【股民熱話】恒指三萬點 是終點還是新起點？

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