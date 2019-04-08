【高盛推介】中移逆市落後　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周一(8日)早段反彈，藍籌股則個別發展。當中上周四(4日)跌約0.7%的中國移動，周一早段繼續下跌約1%。有券商預期包括5G的4項發展將會對今年的中國電訊板塊價格表現帶來影響，當中中移獲「跑贏大市」投資評級。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧中移認購證，過去10個交易日共錄得約2,780萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。



投資者如看好中移，可留意價外幅度約10%，年期約兩個月的購證(27139)，行使價85.93元，2019年6月21日到期，實際槓桿21倍，行使價78至88元間、中年期產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約6%，年期約3個月的購證(15989)，行使價82.93元，2019年7月4日到期，實際槓桿15.3倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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