IMF：境外投資者持有中國債券具有增長空間

中國債券於今個月起納入彭博巴克萊全球綜合指數，國際貨幣基金組織(IMF)駐華首席代表席睿德(Alfred Schipke)表示，現時債券在中國資本市場的佔比仍然很小，而有關市場仍然封閉及不夠國際化，但隨着中國市場愈來愈重要，相信日後外資持有比例會提升。



他相信，中國政府將繼續開放市場，由於現時市場系統未能向實體經濟提供足夠資金，債市佔比會更大，將擔當更重要角色。



惠譽亞太區主權評級主管Stephen Schwartz亦認為，中國債券獲納入國際指數有助增加債券市場在內地資本市場佔比，雖然現時外資佔中國債市比例仍低，但相信納入國際指數後，外資佔比將會持續上升。



他又指，中國政府對債券違約容忍度正在上升，預計國企債券及非國企債券的息差會持續擴闊，民企違約風險繼續上升，主要受再融資壓力及信用收緊影響，但整體國內債券違約水平，仍較國際水平低。



渣打中國宏觀策略部主管劉潔於同一場合指，內地債券於今個月起納入彭博巴克萊全球綜合指數，預料將有1,200億美元流入內地債市，平均每月60億美元。她又指，現時境外投資者只持有中國債券約2.3%，水平仍低，認為有增長空間。



她又預料，中國債券日後有機會被納入其他國際指數，屆時將會有2,800億美元被動資金流入中國債市，比現時外資持有中國債市規模更大。



另外，Stephen Schwartz提到，中美貿易摩擦風險減低，有利全球經濟，但中國刺激經濟需求亦會減低，料中國今年經濟增長為6.1%。



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