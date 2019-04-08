樓價UPDATES：銀湖．天峰議價80萬易主

二手樓價持續升勢，仍有業主冀單位盡快出貨，抱「賺夠就算」心態，維持一定程度的議價空間。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣形薈1A座中層J室，實用面積332方呎，開放式間隔，月租1.43萬港元，實用呎租43元。



●小西灣藍灣半島3座低層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，以1.9萬元租出，實用呎租41.6元。



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九龍區



●奧運站一號銀海8座低層B室，實用面積746方呎，三房間隔，望海景，以2,100萬元成交，實用呎價28,150元，創屋苑同類型單位新高。



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新界區



●荃灣麗城花園1期3座中層E室，實用面積644方呎，三房間隔，原叫價800萬元，經議價後微減16.2萬元或約2%，最後以783.8萬元易手，實用呎價12,171元。



●馬鞍山銀湖．天峰7座高層H室，實用面積699方呎，三房間隔，原開價1,180萬元，議價後以1,100萬元易手，實用呎價15,737元。



●上水威尼斯花園1座中層C室，實用面積436方呎，兩房間隔，以1.15萬元租出，實用呎租26元。



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