【高盛推介】騰訊創8個半月高位　輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周四(4日)跌約0.5%，周一(8日)早段發力上升，高見381.6港元，創8個半月高位。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向沽出認購證，過去5個交易日皆錄得資金流出，合共約7,560萬元。而認沽證則於截至上周三(3日)的4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,370萬元，而上周四則錄得約130萬元資金流出。另一方面，牛證與熊證於上周三分別錄得約360萬及720萬元資金流入，上周四則分別錄得約1,140萬及70萬元資金流出。



投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約5%，年期約3個月的騰訊沽證(29572)，行使價359.8元，2019年6月24日到期，實際槓桿12倍，貼價條款產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約10%，年期約4個月的沽證(11440)，行使價343.68元，2019年7月25日到期，實際槓桿10.6倍，行使價340至380元間、中年期產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，可留意熊證(59016)，收回價390.08元，行使價392.08元，換股比率100，槓桿比率27.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



相反，投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約5%，年期約5個月的購證(25364)，行使價400.6元，2019年8月23日到期，實際槓桿9倍，低街貨、8隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，可留意周一新上市的牛證(68953)，收回價360.98元，行使價358.98元，換股比率100，槓桿比率16.6倍，新上市、兼全場槓桿最高牛證。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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