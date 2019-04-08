【即市分析】新舊科技股大打翻身戰　跟炒揀...

東方產經專欄作者股博士：去年內地加強遊戲監管，強如股王騰訊(00700)亦被打沉，股價由歷史高位476.6元回落至251.4元，累積跌幅近五成，惟國策似有寬鬆之象，該股最近半年亦由低位持續反彈，今早(8日)一度重上380元樓上，若大市氣氛配合，上破400元應只是時間問題。



其實唔單止騰訊，不少落後科技股亦大打翻身戰，例如近年積極拓展網上教育業務的網龍(00777)，去年扭虧為盈賺5.45億元人民幣，股價由年初低位11.2元，唔經唔覺已累升逾一倍，即市曾創出23元的52周新高。



該股現價往績市盈率19倍，相比同業金蝶國際(00268)及金山軟件(03888)的58倍及65倍，估值仍處偏低水平，加上業務概念吸引，料整固後有力更上一層樓，目標價先睇25元，20元支持不宜有失。



另外，部分科技相關的半新股近期亦先後起動，具騰訊概念的微盟集團(02013)及同程藝龍(00780)即市亦齊齊創出上市新高。兩股勝在冇蟹貨壓力，股價在資金推動下不乏上升空間。



不過，微盟去年全年盈轉虧蝕10.93億元人民幣，基本因素遜色，現價較招股價2.8元已累升逾一倍，股價升至高位回吐壓力不輕。至於同程藝龍為內地在線旅遊行業龍頭，發展前景值得看好，去年多賺1.7倍至5.3億元人民幣，盈利表現出色，仍值得吼位跟進，下站先睇20元，主要支持在17.5元。

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