宏利：首季強積金表現理想　收復去年失地

宏利資產管理香港亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮表示，美國加息步伐及中美貿易明朗化，今年首季強積金表現理想，並收復去年失地，不過由於市場仍存在不確定因素，打工仔仍需審慎管理強積金帳戶，建議每季檢視戶口。



市場預期美國今年內加息機會甚低，他認為資金會逐步回流至增長速度較快的亞洲新興市場，而今年首季債息回落、債價上升，相信對全年債券市場有正面影響。



香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，香港強積金供款人推算替代率僅約30%，意味距離打工仔維持退休前生活水平，存有很大缺口，認為可扣稅自願性供款是填補缺口的重要契機，打工仔應善用有關優惠。



業界近日頻頻下調強積金管理費，她指業界平均收費水平已由數年前的1.75%降至近年的1.52%，隨資產值愈大，相信仍有下調空間。



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