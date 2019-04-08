【專家樓評】解讀頂租個案頻現情況

近日有報道指，市場頻現商廈頂租個案，有人認為此乃經濟轉差的訊號，情況堪憂云云，不過以筆者從事地產代理多年來的觀察，其實無論經濟情況好壞，寫字樓頂租情況常有發生，實在無需過份解讀或擔心。



商廈市場無疑與經濟環境息息相關，然而商廈租務市場卻向來相對平穩，受外圍經濟環境影響較輕微，近日頂租個案的出現，不排除真的有公司正面對經營困難或打算縮減規模，但亦有可能是因為業務擴張，需要遷往其他較大的地方，又或是公司策略需要，把辦公室搬往別的地區，在瞬息萬變的商業世界裡，在租期內退租另找別的租戶頂上，其實是平常不過的事。



雖說租約有訂明租期，然而遇上租戶退租另找他人頂上，業主一般都會同意答應，而事實上不少頂租單位已備有基本裝潢，新租客能省卻一筆裝修費，所以向來亦有其捧場客。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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