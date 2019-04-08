樓價UPDATES：二手續旺！第一城3日9宗買賣

二手交投急升，沙田第一城過去3日就連錄約9宗買賣，有三房單位剛以735萬港元轉手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●黃竹坑居屋雅濤閣1座低層A室，實用面積591方呎，三房間隔，以已補價自由市場價售978萬元，實用呎價16,548元。



●西半山駿豪閣高層G室，套兩房間隔，連車位，獲買家以1,825萬元買入，實用面積682方呎計，折合呎租約26,760元。



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九龍區

●大角咀利奧坊‧曉岸2座連平台單位，實用面積約238方呎，另連一個144方呎平台，採一房間隔，於上月底開始放售，叫價600萬元，至近日獲上車客微議價承接，成交價590萬元，減幅約1.7%，實用呎價約24,790元。



●長沙灣ONE MADISON低層E室，實用面積249方呎，一房一廳間隔，以510萬元易手，實用呎價20,482元，新買家為上車客。



●​​​​​​​​​​​​​​九龍站君臨天下3座低層B室，實用面積1,049方呎，屬三房連主人套房間隔，獲外籍租客以55,000元租入住，實用呎租52元。



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新界區

●沙田第一城4月暫錄12宗成交，剛錄26座低層A單位，實用面積447方呎，三房間隔，以735萬元易手，實用呎價16,443元。



●大圍金獅花園1期E座中層5室，實用面積266平呎，兩房間隔，議價後以480萬元易手，實用呎價18,045元。



●元朗加州花園白楊徑雙號屋，議價後獲外區客以1,600萬元沽出，實用面積1.372方呎計，折合呎價11,662元。單位為本港資深演員持有，並由代理送訂上北京促成交易，持貨約18年，帳面獲利約1,170萬元離場。



●天水圍嘉湖山莊翠湖居4座高層H，實用面積約549方呎，三房間隔，以615萬元完成交易，實用呎價約11,202元。



●天水圍嘉湖山莊頂層連天台特色戶，實用面積1,280方呎，四房套間隔及儲物室，內置樓梯上私人天台，屬罕有放盤。以每月27,000元租出，實用呎租21元。

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