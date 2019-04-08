將軍澳日出康城7A期最快本月開售

大批新盤部署出籠。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城第7期，屬O’EAST系列第2個項目，首期希望本月開售。



他透露，項目住宅部分分2期發展，正申請預售樓花同意書，7A期提供616伙，包括1、2及3房。7B期則設504伙，間隔同為1至3房。兩期共有1,120伙，整體主打兩房及3房戶。樓盤設有24小時通道連接港鐵站，並坐落於樓面48萬方呎商場之上。



他指出，公司非豪宅物業一向主力以價單形式銷售，只是洋房及特色戶以招標形式推售，未來仍會維持同樣做法。他預期，第2季樓價可望續升，全年樓價料升近1成。



該公司市務助理總經理陳惠慈稱，同屬區內O’EAST系列的MALIBU，已累積售出1,561伙，套現逾144.4億元，創集團住宅歷來銷售紀錄，平均呎價近1.6萬元。



同系其他項目方面，公司於首季共售出24座洋房及91間分層戶，合共套現近30億元。其中將軍澳中MONTEREY分層戶平均呎價逾2.4萬元。

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