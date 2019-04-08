【瑞銀推介】中移高位回調一成　跟進認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周一(8日)恒指再現突破，上試30,200點水平，有消息指內地將會開通保險業的互聯互通，消息刺激一眾中資保險急升，新華保險挑戰45港元水平。



不過周一表現比較失色的有一眾中資電訊股，中國鐵塔見歷史新高，挑戰2元水平，惟其餘的中資電訊股則受壓，其中中國移動以及中興通訊分別跌接近以及超過2%。



事實上中移業績符合預期，不過由於公司派息未能令投資者滿意，股價在業績及派息公布後由87.7元高位急跌，至今已累計跌超過1成，所以不少資金開始留意其認購證作看升部署，一則憧憬5G概念仍有其炒作空間，二則憧憬大市重上30,000點之際，中移作為重磅股或有追落後的機會。



如投資者看好中移，可留意認購證(14909)，行使價88.93元，2019年7月到期，有效槓桿約15倍。



相反，如投資者看淡中移，可留意認沽證(27366)，行使價74.95元，2019年7月到期，有效槓桿約10倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

