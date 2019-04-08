【即市分析】舜宇隨時開展新升浪

東方產經專欄作者帥哥：近期港股多次挑戰三萬關，市場氣氛唔錯，但手機設備股強弱分明，兩隻焦點股舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)就最明顯，前者愈戰愈勇，後者卻只能在低位徘徊，始終未見太大上升動力。



從基本面分析，今年為5G發展大年，加上多間手機商先後公布「摺機」，或為市場帶來新一輪換機潮。不過，以手機規格角度睇，新手機可以用多個手機鏡頭，但音訊設備卻難以大增，故見近期資金都係追捧舜宇為主。



野村證券最新報告就指，隨着智能手機對三鏡頭配置應用，預期舜宇旗下鏡頭模組業務毛利率可在首季觸底回升，基本面之改善將推動股價，故上調其投資評級至「買入」，目標價則上調至115元。該行又關注因應4P/5P手機鏡頭降價關係，預測集團今年6P手機鏡頭佔總付量之佔比，將由去年的20%提升至30%，前景似乎唔錯。



真金白銀最反映市場睇法，舜宇股價自年初開始在60元水平見底反彈，但2月中於90至100元之間整固，雖多次挑戰100元關不果，但今日(周一)即市升3%報103元，若收市前仍企穩紅底價，後市展新升浪機會唔細，不妨吼位跟進，目標價11元，止蝕位98元。

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