著名華爾街分析員警告：今次美企業績恐失望

外國傳媒報道，著名華爾街分析員、2017年透過另類指標「貼中」比特幣爆煲、2018年12月料股市有望反彈兩成的研究機構DataTrek Research聯合創辦人Nick Colas最新警告，相信在周四(4月12日)起的美國企業業績期是3年以來最具爭議的，恐引發下一輪股市拋售潮。



他指出，目前市場預測企業盈利平均按年跌3.9%，一旦如此，將是2016年第2季以來最差。惟他預計，企業盈利恐跌逾4%，為3年以來跌幅最大的首季業績。然而，投資者並未準備好迎接令人失望的業績。



他又警告，不單止企業盈利，只要收入下挫，亦足以成為跌市的燃料，因為市場認為企業收入會平均增長5%。

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