【大行報告】花旗叫買吉汽

花旗發表研究報告預期，吉利汽車(00175)2019至2021年會由新的汽車零部件業務中獲取更多收入，其中來自Proton相關的收入佔28%，預計其後兩年佔比將升至61%及68%。



該行估計，吉汽今年的投資回報率跌7個百分點至22.8%，但明年會改善至23.2%，而2019至2021年的核心EBIT各為11.2%、12.4%、12.8%。



該行上調其2019至2020年純利至118.3億元及142.6億元人民幣；目標價則由17.3港元，調升至21.1元，認為估值估理，核心毛利率改善，而Proton亦從Honda及Mazda手上搶佔市佔率，給予股份「買入」評級。



花旗表示，市場擔心今年乘用車市場零增長，但吉汽新的汽車零部件業務，將有助其長遠盈利的可見性，看好奢侈品牌，包括華晨中國(01114)及永達汽車(03669)，以及新能源車板塊，包括比亞迪(01211)及宇通客車(600066.SH)。

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