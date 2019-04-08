想40歲後財務自由？20歲時就應有這20個習慣

2019年04月08日 15:58
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    (美聯社圖片)

    這或許是一條本末倒置的問題，但相信不少20多歲有志氣的年輕人也想問：「我現在20多歲，有沒有40多歲的成功人士能告訴我，該怎樣做才能在理財致富上獲得成功？」

    有問自然有答，有外國媒體就上述問題訪問逾150位於40多歲時，就達到衣食無憂的成功人士，歸納出20個「習慣」，須知道成功需要耐性、磨鍊及時間，沒有一蹴而就。以下是他們認為20多歲就必須培養的習慣：

    【1、每天與愛你、肯教你的人一起】
    這個習慣並不容易，例如要做一個盆景，只有盆景大師才知道怎樣修剪。能跟對一個老前輩，會對你有莫大裨益，但緊記成功需時，急不來。

    【2、每天避免「死亡」】
    避免做一些你早知道會對健康不利的事，切忌暴飲暴食、長期通頂，要好好掌握生陳代謝。

    【3、當感到生氣或受壓時，找些令你感恩的事】
    年輕人多數心浮氣躁、容易失去耐性，要盡量避免發生不理智的行為，切勿衝動。

    【4、每天寫下10個新點子】
    嘗試迫自己這樣做，半年後再看看效果如何，保證你有驚喜。

    【5、播種】
    很多人都有夢想，但等如種植一樣，僅1%種子能開出50%的花朵。嘗試每天「播種」，例如寫一些感謝信、自薦信、將自己的點子說給其他人知道、給伴侶驚喜等等，每天為人生「播種」，才會有收成。

    【6、不要任何藉口】
    錯就是錯、做不到就是做不到，不要自我安慰，才能成長及面對挑戰。當遇到挫近時，要想想誰一生是一帆風順？

    【7、參考「股神」巴菲特5/25法則】
    列出你一生中想做的25件事，做最想做的5件，永不再想其他的20件事。

    【8、跟進】
    不要只想不做，又或當你認識到新朋友時，不妨主動再問候。

    【9、跟隨最聰明的人】
    若遇到你認為值得學習的人，不要自作聰明去質疑他，反而要找機會跟着他做事，才能事半功倍。

    【10、發問】
    像一個「問題」兒童一樣，不斷探索、發問，才能成長。

    【11、做錯事】
    年輕人不要抱着「不做不錯」的心態，有時候犯下一些錯誤，才能令你成長、銘記。當然，這是你預計不到的錯，不是刻意犯錯。

    【12、睡眠】
    睡眠9小時後，大腦才會在你起床2小時後變得活躍，不要相信睡眠少能有效率工作。

    【13、說「不」】
    須與對自己成長沒有幫助的事說「不」，例如推卻一些無謂應酬。緊記時間不等人。

    【14、每天做少少】
    每天做一些的效果比一次過做很多的效果為好，久而久之，你會知道何解。

    【15、不要急】
    「欲速則不達」，沒有人能一夜之間成功，例如投資，有誰能長期靠短炒致富？

    【16、愛】
    無論誰讓你喜歡與否，也要善待他，因你不知道那個人未來如何。

    【17、現在】
    不要讓現時看到的問題留在明天才解決，今日的事今日了結。

    【18、不要以為自己永遠正確】
    做一個謙卑的人，才能得到老前輩或其他人真心指教。

    【19、不要讓自己偏愛】
    小時候父母一定會教兒子不要偏食，出來做事亦不要抗拒新事物，例如現時仍抗拒科技，未來很難成功。

    【20、不要自卑】
    沒有事情是不能成功，不要受出身影響自己的夢想。
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