想40歲後財務自由？20歲時就應有這20個習慣

這或許是一條本末倒置的問題，但相信不少20多歲有志氣的年輕人也想問：「我現在20多歲，有沒有40多歲的成功人士能告訴我，該怎樣做才能在理財致富上獲得成功？」



有問自然有答，有外國媒體就上述問題訪問逾150位於40多歲時，就達到衣食無憂的成功人士，歸納出20個「習慣」，須知道成功需要耐性、磨鍊及時間，沒有一蹴而就。以下是他們認為20多歲就必須培養的習慣：



【1、每天與愛你、肯教你的人一起】

這個習慣並不容易，例如要做一個盆景，只有盆景大師才知道怎樣修剪。能跟對一個老前輩，會對你有莫大裨益，但緊記成功需時，急不來。



【2、每天避免「死亡」】

避免做一些你早知道會對健康不利的事，切忌暴飲暴食、長期通頂，要好好掌握生陳代謝。



【3、當感到生氣或受壓時，找些令你感恩的事】

年輕人多數心浮氣躁、容易失去耐性，要盡量避免發生不理智的行為，切勿衝動。



【4、每天寫下10個新點子】

嘗試迫自己這樣做，半年後再看看效果如何，保證你有驚喜。



【5、播種】

很多人都有夢想，但等如種植一樣，僅1%種子能開出50%的花朵。嘗試每天「播種」，例如寫一些感謝信、自薦信、將自己的點子說給其他人知道、給伴侶驚喜等等，每天為人生「播種」，才會有收成。



【6、不要任何藉口】

錯就是錯、做不到就是做不到，不要自我安慰，才能成長及面對挑戰。當遇到挫近時，要想想誰一生是一帆風順？



【7、參考「股神」巴菲特5/25法則】

列出你一生中想做的25件事，做最想做的5件，永不再想其他的20件事。



【8、跟進】

不要只想不做，又或當你認識到新朋友時，不妨主動再問候。



【9、跟隨最聰明的人】

若遇到你認為值得學習的人，不要自作聰明去質疑他，反而要找機會跟着他做事，才能事半功倍。



【10、發問】

像一個「問題」兒童一樣，不斷探索、發問，才能成長。



【11、做錯事】

年輕人不要抱着「不做不錯」的心態，有時候犯下一些錯誤，才能令你成長、銘記。當然，這是你預計不到的錯，不是刻意犯錯。



【12、睡眠】

睡眠9小時後，大腦才會在你起床2小時後變得活躍，不要相信睡眠少能有效率工作。



【13、說「不」】

須與對自己成長沒有幫助的事說「不」，例如推卻一些無謂應酬。緊記時間不等人。



【14、每天做少少】

每天做一些的效果比一次過做很多的效果為好，久而久之，你會知道何解。



【15、不要急】

「欲速則不達」，沒有人能一夜之間成功，例如投資，有誰能長期靠短炒致富？



【16、愛】

無論誰讓你喜歡與否，也要善待他，因你不知道那個人未來如何。



【17、現在】

不要讓現時看到的問題留在明天才解決，今日的事今日了結。



【18、不要以為自己永遠正確】

做一個謙卑的人，才能得到老前輩或其他人真心指教。



【19、不要讓自己偏愛】

小時候父母一定會教兒子不要偏食，出來做事亦不要抗拒新事物，例如現時仍抗拒科技，未來很難成功。



【20、不要自卑】

沒有事情是不能成功，不要受出身影響自己的夢想。

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