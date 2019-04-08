永明金融推自願醫保計劃　提供非住院保障

香港永明金融早前推出自願醫保認可的標準計劃。該公司人壽及康健產品方案副總裁李玉麒指，相關計劃除標準化保障外，亦包含數樣額外保障。



市面上一般的自願醫保產品都需要住院才可理賠。李氏指，旗下標準計劃額外提供日間手術現金保障。即使毋須住院，亦會為每項日間手術提供1,000現金保障。



李表示，公司大部份醫療保險轉保至標準計劃，均毋須再進行核保。此外，公司亦正在申請一隻靈活計劃，不過批核的速度要視乎產品複雜性。



市面上不少保險公司均指，自願醫保產品的保費會隨醫療通脹上調。李指，現時醫療通脹約5至8%，無疑會使成本增加。公司每年均會檢視保費及理賠等數據，再決定產品價格水平。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm