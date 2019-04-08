【市後重點睇】金價見1298美元　紐油企63.4美元

美匯指數在97.2水平徘徊，港匯企7.849，離岸人民幣(CNH)低見6.7275，圓匯升上111.35。現貨金價，高見1,298美元，進一步逼近1300關。利比亞衝突加大供應中斷風險，布油70.7美元反覆，紐油企63.4美元。道指期貨跌60點。



●市後關注點

-16:30 歐元區4月Sentix投資者信心

-20:30 加拿大2月建築許可月率

-22:00 美國2月工廠訂單

-22:00 美國2月耐用品訂單終值



●港股企穩3萬關樓上收市，報30,077點，升140點或0.47%；騰訊控股收報380元；中國鐵塔升逾5%創新高。https://bit.ly/2U2qwbV



●歐洲股市三大指數偏軟，汽車股有沽壓。

https://bit.ly/2UHnjTD



●A股快報：滬深3大指數高開後反覆下跌，兩市成交再破萬億元人民幣。

https://bit.ly/2KhkiWl



●亞洲股市：日股收跌45點，韓澳股報升。

https://bit.ly/2OSs3k7



●【即市分析】

-新舊科技股大打翻身戰，跟炒揀...。https://bit.ly/2G7dvtS

-舜宇隨時開展新升浪。https://bit.ly/2D48nVF



●【股匯攻略】金價能否重拾升勢？https://bit.ly/2VvU4QO



●新股專輯︰內地科網股兌吧集團招股在即，集資7.8億元。



●IMF：境外投資者持有中國債券具有增長空間



●土耳其里拉兌美元跌幅擴大至1.5%，至5.7090。有報道指，土耳其總統埃爾多安要求重新點算最大城市伊斯坦布爾39個選區的選票。



●宏利：首季強積金表現理想，收復去年失地。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/