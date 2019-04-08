【市後重點睇】金價見1298美元 紐油企63.4美元
美匯指數在97.2水平徘徊，港匯企7.849，離岸人民幣(CNH)低見6.7275，圓匯升上111.35。現貨金價，高見1,298美元，進一步逼近1300關。利比亞衝突加大供應中斷風險，布油70.7美元反覆，紐油企63.4美元。道指期貨跌60點。
●市後關注點
-16:30 歐元區4月Sentix投資者信心
-20:30 加拿大2月建築許可月率
-22:00 美國2月工廠訂單
-22:00 美國2月耐用品訂單終值
●港股企穩3萬關樓上收市，報30,077點，升140點或0.47%；騰訊控股收報380元；中國鐵塔升逾5%創新高。https://bit.ly/2U2qwbV
●歐洲股市三大指數偏軟，汽車股有沽壓。
https://bit.ly/2UHnjTD
●A股快報：滬深3大指數高開後反覆下跌，兩市成交再破萬億元人民幣。
https://bit.ly/2KhkiWl
●亞洲股市：日股收跌45點，韓澳股報升。
https://bit.ly/2OSs3k7
●【即市分析】
-新舊科技股大打翻身戰，跟炒揀...。https://bit.ly/2G7dvtS
-舜宇隨時開展新升浪。https://bit.ly/2D48nVF
●【股匯攻略】金價能否重拾升勢？https://bit.ly/2VvU4QO
●新股專輯︰內地科網股兌吧集團招股在即，集資7.8億元。
●IMF：境外投資者持有中國債券具有增長空間
●土耳其里拉兌美元跌幅擴大至1.5%，至5.7090。有報道指，土耳其總統埃爾多安要求重新點算最大城市伊斯坦布爾39個選區的選票。
●宏利：首季強積金表現理想，收復去年失地。
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