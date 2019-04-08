東南亞將取代中國成「世界工廠」？專家話...

中美貿易紛爭持續，不少跨國企業開始調整供應鏈策略。顧問公司貝恩的調查顯示，200家受訪美國跨國企業高層中，六成表示隨時可採取行動，包括尋求新供應、加速創新和在不同地區生產，原因是資產負債表將遇上挑戰，並預期客戶將承擔部分成本。相比去年12月的調查，五成受訪企業高層仍抱觀望態度，未有重大動作。



貝恩副總裁馬蒂奧斯表示，中國作為世界工廠，即使仍有成本上優勢，但隨着成本上升，有關優勢正急速縮窄。事實上，近期愈來愈多工廠由中國搬往東南亞。



不過，馬蒂奧斯估計部分生產線仍會留在中國，主要針對當地消費市場，出口部分的生產線則遷往東南亞，這意味東南亞不會擔當廿年前中國所扮演的世界工廠角色。



他又指，生產自動化及技術提升，令環球製造業無需集中生產，出現「碎片化生產」的情況，因此預期企業會靠近歐美消費者，建立生產設施。



不過，他提到，長期的貿易爭端下，必有人要付出代價，供應鏈成本將會增加，消費者或廠商要承擔部分成本，以維持市佔率，甚至邊際利潤下降。



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