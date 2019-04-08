港股重上3萬點　恒基四叔會唔會再捐錢？

人稱「四叔」的恒基地產(00012)主席李兆基曾於自傳中承諾，如果恒指升到3萬點，會每年捐10億元做公益慈善，最終於2017年底成功兌現了一次。



今日(4月8日)恒指重上3萬點收市，東網記者致電恒地詢問，發言人稱：「老闆一直好關注香港，而慈善是一個持續事業。至於恒指再上3萬點後會點做呢？大家可於約5月時恒地AGM親自問佢囉。」



事實上，去年初時「四叔」已率先「找數」，與保良局簽訂備忘錄，以李兆基基金名義捐出1億元。當時恒地已表示，將會陸續落實其他捐款項目，更指已收到逾30個慈善計劃，會考慮向其中10個捐款，捐助的項目亦不限於任何範疇。



「四叔」2015年時曾公開解釋10億元捐款「條數點計」。他稱恒指如果上到3萬點，他的財富都會增加︰「每年捐10億都無所謂，我嘅意願係搵錢又要成功，使錢又要成功。」另外，他早幾年亦稱，如果恒指上到4萬點，捐款會倍增。



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