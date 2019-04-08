【北水追蹤】沽建行　買萬洲內險

港股今日(周一)表現反覆向好，恒指開市即突破三萬點關，雖然即市一度倒跌22點，但午後又再收復失地，收報30,077點，升140點，主板成交1,215億元，乃去年6月中以來首次站在三萬點樓上收市。港股通成交額約160億元，較上日增加約17億元，佔主板成交額13%，南下資金錄得淨流入約11.9億元人民幣。



北水又再沽建設銀行(00939)，其港股通錄得淨流出約4.24億元。此外，融創中國(01918)及騰訊控股(00700)亦捱沽，其港股通分別錄得淨流出約2.93億元及1.07億元。



萬洲國際(00288)又再吸金，其港股通錄得淨流入約5.59億元。此外，中國太平(00966)、招商銀行(03968)及中國太保(02601)分別錄得淨流入約1.72億元、1.82億元及1.77億元。



另外，東岳集團(00189)及中國建材(03323)分別錄得淨流入約6,809萬元及8,197萬元。

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