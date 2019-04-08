北角英皇道383至385號全幢舊樓4.85億沽　擬改建商廈

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，北角英皇道383至385號全幢物業以4.85億元易手，地盤面積約3,154方呎，現為1幢4層高舊式住宅大厦，重建後可建商業樓面面積最高可達47,310方呎，平均樓面地價約10,251元。



他續指出，買家看好長線商廈前景，以及北角未來一帶發展機遇及英皇道之地利優勢，故購入舊樓地盤並計劃改建成商廈作長線投資。



物業位置優越，位處英皇道中心地段，坐擁三幹一鐵優勢，連接中環灣仔繞道、東區走廊及觀塘繞道等主要交通幹道，離北角地鐵站僅2分鐘步程。附近更有電車站及多條巴士線穿梭港九新界，交通四通八達。



翁氏續指，港島全幢新建商廈供應量極少，加上北角區內商業發展日趨活躍，大型商廈及大型酒店項目陸續落成，同區京華道18號曾錄得近百億元成交，平均呎價逾3萬元，料北角區商廈未來仍有龐大升值空間。

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