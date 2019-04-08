新股專輯：申萬宏源集團擬集資約15億美元

消息人士透露，申萬宏源香港(00218)母企申萬宏源集團(000166.SZ)來港上市將於本周四開始接受國際配售部分登記，料於本周五公開招股，集資約15億美元。



該公司於3月28日通過聯交所上市聆訊，是次上市聯席保薦人為申萬宏源、高盛、工銀國際及農銀國際。截至去年9月底止，公司首3季純利為31.74億元人民幣(下同)，按年跌13.36%；總收入為158億元，按年增加4.35%。而在2017年，公司純利按年跌15%至46億元。



據早前深交所公告，中國證監會此前亦已批准其在港發行最多64.8億股H股。

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