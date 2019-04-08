遊韓注意！韓圜創年半新低　每港元能兌146

外國傳媒報道，南韓圜兌每美元瀉至2017年9月以來最低，曾低見1,144.95兌每美元，即大約146.7兌每港元，下挫0.8%，主因是海外投資者將股息換回美元，令韓圜遭到拋售。



事實上，韓圜為今年表現最差的亞洲區貨幣，在上周五(4月5日)更錄得外資淨沽售1.73億美元，為今年1月25日以來最大幅度。



再者，資產規模達1萬億美元的全球最大主權財富基金──挪威國家主權財富基金上周獲政府批准，沽售10個新興市場的債券，當中包括南韓，令韓圜多了一個被沽售因素。



韓圜今年以來兌每美元已貶值約2.5%，主因是出口放緩令該國收到的美元減少，目前再加上股息及債券被沽售因素。一旦該國出口繼續疲弱，韓圜料反彈乏力。

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