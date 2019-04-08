聯交所股權變動資料顯示，東正金融(02718)於4月3日獲TX Capital Value Fund增持1,930萬股，最新持股數目4,494萬股。



中國鐵塔(00788)於4月4日獲威靈頓管理增持2.01億股，最新持股數目42.88億股。



中國鐵建(01186)於4月2日獲摩根大通增持908萬股，最新持股數目約2.5億股。



東陽光藥(01558)於4月2日獲摩根士丹利增持60萬股，最新持股數目1,377萬股。



信陽毛尖(00362)於4月1日獲陳遠東增持86萬股，最新持股數目約3.46億股。



利寶閣集團(01869)於4月3日獲Bright Creator Ltd增持73萬股，最新持股數目約4.75億股。



金風科技(02208)於4月1日獲施羅德增持410萬股，最新持股數目6,264萬股。



皓天財經(01260)於4月1日獲富達增持164萬股，最新持股數目7,255萬股。



遠大中國(02789)於4月4日獲Neo Pioneer Ltd增持172萬股，最新持股數目約7.77億股。



金輪天地(01232)於4月3日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持59萬股，最新持股數目約6.97億股。



京投交通科技(01522)於4月4日獲宣晶增持63萬股，最新持股數目310萬股。



創業集團(02221)於4月4日獲朱勇軍增持8萬股，最新持股數目8,254萬股。



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騰訊控股(00700)於4月1日被摩根大通減持716萬股，最新持股數目約4.72億股。



中國中車(01766)於4月2日被摩根大通減持2,080萬股，最新持股數目約3.33億股。



中國交通建設(01800)於4月2日被摩根大通減持1,110萬股，最新持股數目約2.57億股。



中興通訊(00763)於4月1日被摩根大通減持569萬股，最新持股數目約4,046萬股。



招金礦業(01818)於4月3日被摩根大通減持399萬股，最新持股數目6,188萬股。



華晨中國(01114)於4月1日被摩根大通減持493萬股，最新持股數目約3.48億股。



萬科企業(02202)於4月1日被摩根大通減持647萬股，最新持股數目約1.17億股。



金蝶國際(00268)於4月1日被摩根大通減持206萬股，最新持股數目約2.95億股。



國藥控股(01099)於4月3日被摩根大通減持495萬股，最新持股數目約2.24億股。



國藥控股於4月2日被OppenheimerFunds, Inc.減持81萬股，最新持股數目約1.31億股。



瑞聲科技(02018)於4月4日被The Capital Group減持435萬股，最新持股數目1.06億股。



長飛光纖光纜(06869)於4月1日被The Capital Group減持285萬股，最新持股數目1,647萬股。



維他奶國際(00345)於4月1日被COOPER LINDSAY WILLIAM ERNEST減持56萬股，最新持股數目5,284萬股。



中糧肉食(01610)於4月4日被海爾集團(香港)金融控股減持7,000萬股，最新持股數目約1.52億股。



天津津燃公用(01265)於4月4日被Alpha Logic Holdings Ltd減持53萬股，最新持股數目3,033萬股。



廣汽集團(02238)於4月1日被施羅德減持307萬股，最新持股數目約1.85億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於4月3日及4日被Dragon Pearl Hong Kong Investment Development Ltd合共減持47萬股，最新持股數目6,029萬股。



廣深鐵路(00525)於4月2日被BlackRock Global Funds減持63萬股，最新持股數目約1.14億股。



中信國際電訊(01883)於4月2日被劉立清減持60萬股，最新持股數目降至0。



美瑞健康國際(02327)於4月2日被毛振華減持124萬股，最新持股數目9,875萬股。

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