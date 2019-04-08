全球首款飛行汽車量產　40秒滑跑飛天售價逾200萬！

外媒報道，吉利汽車集團控制的美國科企Terrafugia研發的飛行汽車品牌Transition已經完成最後測試，並將進入量產階段，而之前預訂的首批訂單，最遲會在今年年底前全部交付完畢，售價為每輛27.9萬美元(相當於約217.6萬港元，未計稅)。



去年10月，全球首款飛行汽車Transition在美國接受用戶的預訂，而該款可以在陸地及空中行走的汽車現已獲得美國航空部門批准，投入商業生產許可。意料之外的是，它受到美國用戶的追捧，首批訂單被搶購一空。



Transition從本質上來說是一輛兩座位車，但車身兩側加入了機翼，並且還配有螺旋槳驅動。當在陸地上行駛時（最快時速可以達到了113公里/時），機翼是收起來的，這時車子長度為6.02米，寬度為2.3米，高度為1.98米（翼展開後寬度為8米），除了比較長外，寬度和高度跟普通的SUV沒有甚麼區別。



如果要由陸地行駛模式轉到飛行模式，每次轉換過程是40秒。全速啟動後，經過518米的滑跑，車子就可以升空，其在空中最高時速為184km/h，巡航速度160km/h，最大飛行高度為3048m，續航里程接近640km，每小時消耗約19L航空汽油，同時Transition使用的磷酸鐵鋰電池和電力驅動部分的技術，都是由母公司吉利汽車提供。



為了安全考慮，Transition車上配備一系列安全設備，比如，安全氣囊、安全帶和動態電子飛行信息系統。萬一飛行遇到突發事故，還有降落傘逃生。目前，這輛飛行汽車已經在美國試飛超過500小時，未出現任何故障。



2017年8月，吉利控股集團完成對美國科技企業Terrafugia的收購，所以從這個角度上來說，Transition進入中國市場只是時間問題，而官方也表示，正在接受相應的審查，然後才能確定最終內地發售時間。



目前，美國航空管理局和國防部都已經完成對Transition的測試，所以它才可以允許生產上市，但是購買這款車的用戶還應該注意駕照問題。由於Transition的特殊性，當展開機翼開始飛行時，其就搖身一變成為了飛機（具備電子航空信息系統與降落傘系統），而此時這個場景就歸屬於通用航空範疇，駕駛員需要有航空駕照。



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