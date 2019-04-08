丘鈦科技3月產品銷量有增長

丘鈦科技(01478)公布，3月攝像頭模組產品銷售數量達3,479萬件，按月和按年分別增加約150.4%和約98.1%，其中1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量1,525萬件，按月和按年分別增加約159.0%和約103.1%。按月增加主要由於春節假期後行業銷售的季節性回升，而按年增加主要是由於集團於攝像頭模組市場的佔有率上升。



同月指紋識別模組產品銷售數量達788萬件，按月和按年分別增加約149.9%和約4.6%，按月增加主要由於春節假期後行業銷售的季節性回升，而按年增加主要由於集團於屏下指紋識別模組產品銷售數量的迅速增長。

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