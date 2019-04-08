俄羅斯暗示6月後或增產　油價仍靠穩

外國媒體報道，俄羅斯官員Kirill Dmitriev暗示，6月與石油輸出國組織(OPEC)開會時，俄羅斯會提出希望提高石油產量，因市況改善且庫存下降。



這將意味俄羅斯與OPEC持續多時的聯手減產將畫上句號。國際油價目前靠穩，紐約期油升0.28%，報每桶63.47美元；布蘭特期油則升0.21%，報每桶70.58美元。



事實上，Dmitriev的立場近期才急劇轉變，早前他仍稱結束減產為時尚早；然而，俄羅斯國內油企亦有份施壓要求放棄減產。



Dmitriev辯稱：「這樣的決定不代表減產協議結束，而是根據市況調節，不光是減產，也要適時增產，並確認參與國會繼續協同努力。」

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